HSV strebt auch ohne Kapitän Hunt Sieg in Bielefeld an

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV will seine optimale Ausgangslage in der 2. Fußball-Bundesliga heute mit einem Sieg bei Arminia Bielefeld festigen. Allerdings fehlt dem Spitzenreiter, der sechs Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz aufweist, beim ersten Gastspiel des Jahres Aaron Hunt. Bei dem 32 Jahre alten Kapitän wurde bei einer Untersuchung am Freitag ein Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel festgestellt, der eine dreiwöchige Pause nach sich zieht. "Der erneute Rückschlag ist schade, aber dafür werden andere Spieler seinen Job übernehmen", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker zum Pech des Mittelfeldakteurs. Als Ersatz für Routinier Hunt kommen Tatsuya Ito oder Winter-Zugang Berkay Özcan in Frage.