Hamburg (dpa) - Sportvorstand Ralf Becker sieht die Zusammenarbeit mit Trainer Hannes Wolf beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV als eine nachhaltige Lösung an. "Ich bin überzeugt, dass wir in einem Jahr noch in dieser Konstellation zusammen sind, dass wir sogar mehrere Jahre zusammen erfolgreich sein können", sagte Becker in einem Interview des "kicker". Der Trainerwechsel von Christian Titz zu Wolf "geht voll auf meine Kappe", betonte Becker.

Sollte der HSV am Saisonende nicht aufsteigen, wäre der Verein "nicht in seiner Existenz bedroht, aber es würden sich natürlich grundlegende Dinge ändern, wenn wir in der 2. Liga blieben", meinte der 48-Jährige. Das im Sommer halbierte Gehaltsniveau müsse in dem Fall weiter reduziert werden. Becker: "Wir wären dann eher ein normaler Zweitligist."