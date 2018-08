HSV setzt Schlusspunkt gegen Arminia Bielefeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV setzt den Schlusspunkt des dritten Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Bundesliga-Absteiger erwartet am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) Arminia Bielefeld. Für die Flutlichtpartie sind bislang 43 500 Tickets verkauft worden. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz peilt ihren ersten Heimsieg an. Nach dem Punktedreier beim SV Sandhausen und dem Pokalsieg beim TuS Erndtebrück sind die Hamburger optimistisch, auch gegen Bielefeld erfolgreich zu sein. Titz warnte seine Mannschaft aber vor Nachlässigkeiten. "Wir haben ein hartes Stück Arbeit vor uns", sagte er.