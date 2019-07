HSV-Remis im letzten Test: 2:2 gegen RSC Anderlecht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV hat sich in seinem letzten Härtetest vor dem Start in seine zweite Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Unentschieden begnügen müssen. Vor 19 137 Zuschauern kam das Team des neuen Trainers Dieter Hecking am Samstag gegen den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht trotz 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (1:0).

Kapitän Aaron Hunt erzielte in der 39. Minute mit einem Freistoß aus 18 Metern die Führung. Nur Sekunden nach der Pause erhöhte der Ex-Bochumer Lukas Hinterseer. Pieter Gerkens (67.) und Antoine Colassin (78.) sorgten noch für das Remis für die Belgier. Sein erstes Punktspiel bestreitet der HSV am Sonntag kommender Woche gegen Darmstadt 98.

Hecking musste bei der Generalprobe noch auf die verletzten Neuzugänge David Kinsombi und Ewerton verzichten. Auch Gideon Jung stand nicht zur Verfügung. Hecking setzte auf ein 4-3-3-System und entschied sich für Hinterseer als Sturmspitze. Außer dem Österreicher standen in Torwart Daniel Heuer Fernandes, Jan Gyamerah, Jeremy Dudziak, Tim Leibold und Adrian Fein fünf weitere Neuzugänge in der Startaufstellung.

Gegen die Gäste mit dem Ex-HSVler und Spielertrainer Vincent Kompany ließen die Hamburger lange Zeit nur wenig zu. Nach vorn lief aber auch bei den Gastgebern zumindest in der ersten halben Stunde nicht viel. Klare Torchancen blieben bis zum Freistoß-Tor von Hunt aus. Hinterseer nutzte nach schöner Vorarbeit von Khaled Narey gleich die erste Möglichkeit nach Wiederanpfiff.

Anschließend zeigten die Hamburger gute Ansätze, ohne aber gefährlich zu werden. In der letzten halben Stunde gab Hecking weiteren Spielern Gelegenheit, Praxis zu sammeln. In der Zeit fielen die Treffer zum Ausgleich.