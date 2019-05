Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Profi David Bates vom Hamburger SV arbeitet an seinem Comeback. Trotz der aktuellen Sommerpause für die HSV-Profis begab sich der 22 Jahre alte Abwehrspieler mit Reha-Coach Sebastian Capel in den Kraftraum, teilte der HSV am Dienstag mit. Bates hatte sich vor gut einer Woche beim Spiel in Paderborn (1:4) einen Innenbandteilriss im Sprunggelenk zugezogen. Ziel des Schotten ist es, zum Start in die neue Saison am 26. Juli wieder fit zu sein.