HSV kämpft im DFB-Pokal um Viertelfinal-Einzug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV kämpft heute gegen den 1. FC Nürnberg um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs. Trainer Hannes Wolf will mit seiner Mannschaft zudem Wiedergutmachung für die unnötige 0:2-Pleite seines Teams in der Liga bei Arminia Bielefeld betreiben. Beim HSV ist der Einsatz von Torjäger Pierre-Michel Lasogga sowie Abwehr- und Mittelfeldspieler Gideon Jung verletzungsbedingt fraglich. Beide Akteure konnten am Montag nicht am Abschlusstraining teilnehmen. Für Lasogga steht im Angriff Fiete Arp als Ersatz bereit, Jungs Position in der Abwehrzentrale könnte David Bates übernehmen.