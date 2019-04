HSV holt Holstein Kiels Kapitän David Kinsombi

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat David Kinsombi vom Liga-Konkurrenten Holstein Kiel verpflichtet. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler habe einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben, teilte der Tabellenzweite mit. Kinsombi ist bei Kiel Kapitän und laboriert derzeit noch an den Folgen eines Schienbeinbruchs, den er sich im Januar zugezogen hatte. Laut HSV wird Kinsombi spätestens bis zum Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison wieder fit sein.

In Kiel hatte er noch einen Vertrag bis 2021. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Medienschätzungen dürfte sie bei etwa drei Millionen Euro liegen. Er ist der dritte HSV-Zugang nach Abwehrspieler Jan Gyamerah vom VfL Bochum und Verteidiger Jeremy Dudziak vom Hamburger Stadtrivalen FC St. Pauli.

Kinsombi war 2017 vom Karlsruher SC nach Kiel gewechselt. Zu den beiden Holstein-Siegen in dieser Zweitliga-Saison gegen den HSV (3:0, 3:1) steuerte er drei Tore und eine Vorlage bei. In der vergangenen Saison hatte er mit den Kielern überraschend den Relegationsplatz drei erreicht, war dann aber in den beiden Aufstiegsspielen am Bundesligisten VfL Wolfsburg gescheitert.

"Trotz seines jungen Alters trägt David in Kiel die Kapitänsbinde und gehört zu den absoluten Leistungsträgern des Teams", meinte HSV-Sportvorstand Ralf Becker, der Kinsombi noch aus seiner Zeit in Kiel kennt. Die Hamburger haben laut Becker ein halbes Jahr an dem Transfer gearbeitet.