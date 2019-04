HSV hofft auf Mangala-Einsatz: Papadopoulos fällt wohl aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Trainer Hannes Wolf vom Hamburger SV hofft im Zweitliga-Spitzenspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin auf das Mitwirken von Mittelfeld-Regisseur Orel Mangala. Der 21 Jahre alte Belgier laboriert seit Tagen an einer Zehenprellung und setzte bei der Einheit am Freitag ebenso aus wie der Grieche Kyriakos Papadopoulos, den erneut Kniebeschwerden plagen.

"Bei Mangala hoffen wir, dass er bis zum Spiel fit wird, bei ,Papa' wird es eng", sagte Wolf am Freitagmittag bei der Pressekonferenz zum Spiel, zu dem rund 2500 HSV-Fans mitreisen werden. Jungstar Fiete Arp fährt hingegen nicht mit nach Berlin, sondern soll erneut in der Regionalliga mit der U21 antreten und Spielpraxis sammeln.

Ziel des HSV beim Verfolgerduell in der Hauptstadt wird sein, den zum direkten Wiederaufstieg berechtigenden zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Wolf fordert in "dem Spiel auf Augenhöhe" von seinen Profis volle Konzentration und hundertprozentigen Einsatz. "Es ist greifbar, dass die Saison in die letzten Züge geht. Wir müssen aus all der Emotionalität um das anstehende Saisonfinale Energie machen und brauchen einen Riesenfight", betonte der HSV-Trainer.