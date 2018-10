HSV feiert 3:2-Testspielsieg gegen Aarhus GF

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV hat am Donnerstag ein kurzfristig anberaumtes Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF mit 3:2 (0:1) für sich entschieden. Kapitän Aaron Hunt, Bakery Jatta per Elfmeter nach einem Foul an Tatsuya Ito und Khaled Narey wandelten für den Dritten der 2. Fußball-Bundesliga einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg um. Ryan Mmaee und Casper Höjer hatten den Tabellenfünften der Superliga in Führung gebracht. Von Freitag bis Sonntag haben die Hanseaten während der Länderspielpause trainingsfrei. Am Montag beginnt dann die Vorbereitung auf das Heimspiel am 21. Oktober gegen den VfL Bochum.