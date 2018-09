HSV-Coach Titz führt Video-Fehleranalyse durch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Trainer Christian Titz hat nach der 0:5-Heimklatsche des Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Jahn Regensburg einen intensive Fehleranalyse mit seinen Profis vorgenommen. "Wenn du so hoch verlierst, kann man nicht zur Normalität übergehen", sagte Titz am Montag nach einer Videoshow für seine Spieler, auf die noch eine kurze Trainingseinheit folgte. Das ursprünglich vorgesehene Aqua-Jogging wurde gestrichen. Am Dienstag soll dann die intensive Vorbereitung auf das Spiel am Donnerstag bei Greuther Fürth beginnen. Weitere besondere Maßnahmen hat Titz trotz des Rückschlags nicht geplant. "Ich werde meine Spieler mit Sicherheit nicht durchs Dorf treiben. Das finde ich deplatziert", sagte der 47-Jährige.