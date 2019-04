HSV bei Union zunächst ohne Lasogga: Auch Sakai auf der Bank

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV bestreitet das Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin zunächst ohne Pierre-Michel Lasogga. Wie der HSV kurz vor dem Anpfiff mitteilte, sitzt der 27 Jahre alte Toptorjäger ebenso wie Rechtsverteidiger Gotoku Sakai zunächst auf der Bank. Für den Platz im Sturmzentrum nominierte HSV-Trainer Hannes Wolf den gelernten Mittelfeldakteur Berkay Özcan. Erstmals nach seiner Verletzung steht Kapitän Aaron Hunt wieder in der Startformation der Hanseaten.