HSV Auswärts fortsetzen: St. Pauli mit Ersatz gegen Dynamo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger SV will seine Auswärtsstärke weiter ausspielen und die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr) untermauern. Trainer Hannes Wolf warnte jedoch davor, den Tabellenletzten FC Ingolstadt zu unterschätzen. "Es wäre nicht schlau zu denken, wir fahren da mal eben so hin. Wir brauchen eine Top-Leistung, um da zu gewinnen", sagte Wolf. Parallel zum HSV tritt der FC St. Pauli am Samstag zum Heimspiel im ausverkauften Millerntor-Stadion gegen Dynamo Dresden an. Dabei muss Coach Markus Kauczinski gleich mehrere Leistungsträger ersetzen. Gelingt dennoch ein Sieg, würde sich der Kiezclub in der Spitzengruppe festsetzen.