HSV arbeitet nach Derby-Enttäuschung an Offensivschwäche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - HSV-Trainer Christian Titz ist zuversichtlich, dass der seit drei Spielen torlose Fußball-Zweitligist rasch zu seiner Offensivstärke zurückfindet. "Bis zur zwischenzeitlichen Tabellenführung haben wir schon gezeigt, dass wir Tore schießen können. Wir wissen aber auch, dass wir im Offensivspiel wieder zulegen müssen", sagte der 47 Jahre alte Coach der Hamburger am Montag.

Am Tag nach dem 0:0 gegen den FC St. Pauli analysierte er mit seinen Profis den mageren Auftritt im Derby und arbeitete anschließend an den akuten Schwachstellen. So standen vor dem richtungsweisenden Spiel am Freitag bei Darmstadt 98 intensive Passspiel-Übungen auf dem Programm. Zudem wurde am Überzahlspiel mit Torabschluss gearbeitet, um die zuletzt mangelhafte Spieleröffnung zu verbessern.

"Uns war vor der Saison bewusst, dass es auch mal Rückschläge geben wird. Wir hatten zuletzt sieben Tage, in denen es nicht so lief, wie gewünscht", meinte Titz. "Nun gilt es, gegenzusteuern und wieder in die Erfolgsspur zu finden. Fußballspieler leben von Selbstvertrauen und ich wünsche mir genauso wie alle anderen, dass wir wieder Tore erzielen."