Holtby und Ito beim HSV wieder fit: Titz setzt auf Rotation 

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Trainer Christian Titz hat beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV wieder alle Mann an Bord. Mittelfeldspieler Lewis Holtby und Linksaußen Tatsuya Ito trainierten am Freitag mit der Mannschaft, nachdem sie in den vergangenen beiden Partien pausieren mussten. Ob sie am Sonntag um 13.30 Uhr gegen Jahn Regensburg eingesetzt werden können, will Trainer Christian Titz erst nach dem Training am Samstag entscheiden. Der Coach setzt auch gegen die Bayern auf Rotation in seinem Team. "Das kann in den englischen Wochen von Vorteil sein", sagte er.

Es sei schwierig, für den jeweiligen Gegner "die richtigen Spieler" auszuwählen, verriet er. Im Sturm will er schnellen Leute vertrauen. In der Abwehr testete er am Freitag eine Variante mit Leo Lacroix und Stephan Ambrosius in der Innenverteidigung. "Wir wollen Alternativen ausprobieren", sagte Titz.

Anerkennende Worte äußerte der Trainer über Gegner Regensburg. "Sie haben ein starkes Pressing, laufen immer wieder an und spielen bei Ballgewinn tief, wo gute Spieler stehen, die in die Nahtstellen gehen." Der letztjährige Fünfte der Zweiten Liga steht nach nur einem Sieg in dieser Saison auf Platz 15. Titz sprach von einer sehr ausgeglichenen Zweiten Liga mit teilweise kuriosen Ergebnissen. "Es gibt viele Ausschläge, man muss enorm auf der Hut sein", meinte er.

Die Tabellenführung seiner Mannschaft will er nicht überbewerten. Sie gebe ein "gewisses Selbstvertrauen". Titz sagte aber auch: "Wir wissen um die Aufgaben, die auf uns lauern."