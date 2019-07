Heuer Fernandes hofft auf Debüt gegen Ex-Club Darmstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Für den neuen HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes ist der Punktspielstart in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt 98 etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil es für den 26 Jahre alten Deutsch-Portugiesen der erste Pflichtspiel-Einsatz für die Hamburger sein könnte. Es geht für den Keeper am Sonntag (13.30 Uhr) im Volksparkstadion ausgerechnet gegen seinen Ex-Club aus Darmstadt, für den er in der vergangenen Saison 34 Spiele absolviert hat. Für 1,2 Millionen Euro ist er dann im Frühsommer an die Elbe gelotst worden.

"Seit die Spielansetzung veröffentlicht wurde, stand das Handy nicht mehr still", berichtete Heuer Fernandes in einem auf der HSV-Homepage veröffentlichten Interview. Er gilt zwar als Favorit, doch es steht noch nicht fest, ob am Sonntag er, der bisherige Ersatzmann Tom Mickel oder der letztjährige Stammkeeper Julian Pollersbeck zwischen den Pfosten stehen wird. "Dass am Ende nur einer spielen kann, gehört dazu, und das weiß man auch. Jeder hat seine Vorstellungen und Ambitionen. Ich werde weiter alles dafür tun, mich dem Trainer anzubieten, damit ich im Kasten stehe", erklärte Heuer Fernandes.

Seine ehemalige Mannschaft, die mit dem 3:2-Sieg im März in Hamburg den Grundstein zum Klassenverbleib legte und die im Nichtaufstieg mündende HSV-Krise auslöste, schätzt er weiterhin stark ein. "Ich weiß, dass Darmstadt viel Qualität mitbringt und wir gerade in der Offensive auf die Schnelligkeit aufpassen müssen. Ich weiß aber auch, dass wir gut vorbereitet sein werden. Auf der anderen Seite muss Darmstadt nämlich auch auf uns achten. Wir bringen auch Qualität mit und werden uns nicht verstecken", kündigte der HSV-Torhüter an.