Hamburg (dpa/lno) - Mit Kapitän Aaron Hunt in der Startelf tritt der Hamburger SV zu seinem Auftaktspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt 98 an. Wie der HSV knapp eine Stunde vor dem Anpfiff am Sonntag mitteilte, hat der 32 Jahre alte Mittelfeldakteur seine in der Woche erlittene Knieprellung auskuriert. Der als Ersatz vorgesehene Zugang Sonny Kittel sitzt dadurch zunächst auf der Bank.