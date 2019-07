Hamburger SV hat knapp 23 500 Dauerkarten verkauft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Fans bleiben dem Hamburger SV trotz des verpassten Wiederaufstiegs in die Fußball-Bundesliga treu. Wie die Hanseaten nach Abschluss des Dauerkarten-Verkaufs (Montag) mitteilten, hat der Verein für die Spielzeit 2019/2020 fast 23 500 Saison-Eintrittskarten abgesetzt. Da der Verkauf von Tickets im VIP-Bereich noch weiter läuft, kann der HSV noch näher an den Vorjahreswert herankommen. Nach dem erstmaligen Abstieg in die 2. Liga im Sommer 2018 waren 25 000 Jahrestickets verkauft worden.