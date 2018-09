Hamburger Derby: Strohpuppen in St. Pauli-Farben aufgehängt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Vor dem brisanten Stadtduell der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli haben Unbekannte Strohpuppen in den St. Pauli-Clubfarben braun-weiß aufgehängt. Nach Angaben der Polizei wurden die Attrappen am Mittwoch unter anderen an Brücken auf Autobahnen nach Hamburg angebracht. "Das ist eine geschmacklose und hirnlose Aktion", sagte Hamburgs Polizeisprecher Timo Zill. Die Behörden hatten noch keine Hinweise darauf, wer hinter der Aktion steckt. Erstmals seit sieben Jahren kommt es am Sonntag (13.30 Uhr) zum emotionsgeladenen Derby zwischen den Rivalen HSV und St. Pauli.