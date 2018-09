Hamburg sucht seinen eSoccer-Meister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - 15 Mannschaften spielen am Samstag um die dritte Hamburger Meisterschaft im eSoccer. Die beiden Finalisten qualifizieren sich für die erste inoffizielle Deutsche Meisterschaft, die am 22. September ebenfalls in der Sporthalle des Hamburger Fußball-Verbands (HFV) ausgetragen wird. "Wir nehmen in Deutschland eine Vorreiterrolle ein", sagte HFV-Geschäftsführer Carsten Byernetzki: "Wir haben die erste Landesmeisterschaft in Deutschland ausgetragen."

Gespielt wird das Videospiel FIFA. Die Zweier-Teams treten zunächst in drei Fünfer-Gruppen in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Das technische Equipment stellt der HFV. Nur die Controller, die Fußballschuhe beim eSoccer, müssen die Teilnehmer selbst mitbringen.