Fiete Arp fehlt im Training des Hamburger SV

Hamburg (dpa/lno) - Ohne Fiete Arp hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Dienstag die Trainingseinheiten vor dem Nordderby am Sonntag bei Holstein Kiel (13.30 Uhr/Sky) aufgenommen. Der Angreifer des Tabellenführers musste mit einer Halsentzündung aussetzen. Auch Mittelfeld-Backup Christoph Moritz fehlte erkrankt. "Es ist bei beiden offen, ob sie am Wochenende spielen können", sagte HSV-Trainer Hannes Wolf im Twitter-Kanal der Hanseaten.

Auch der Einsatz von Pierre-Michel Lasogga beim Rückrunden-Auftakt gegen den Tabellen-Fünften ist noch offen. Der Torjäger trainierte nach seinem Muskelfaserriss individuell. Wolf: "Er wird nur spielen, wenn wir uns sehr sicher sind. Wir werden uns nicht den Januar zerschießen und jetzt verrückte Sachen machen." Das Hinspiel hatte der HSV im eigenen Stadion 0:3 verloren.

Der am Dienstag gestartete Vorverkauf für Tickets für das erste Auswärtsspiel des neuen Jahres am 2. Februar bei Arminia Bielefeld war schnell beendet. Innerhalb kürzester Zeit waren alle 3450 Karten des offiziellen Gästekontingents vergriffen.