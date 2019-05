Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli bestreitet sein Trainingslager vor der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga in Österreich. Die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay werde vom 3. bis zum 12. Juli in die Ferienregion Mayrhofen-Hippach im Zillertal reisen, teilte der Verein am Mittwoch mit. Trainingsstart nach dem Urlaub ist am 23. Juni in Hamburg. Die Saison beginnt am 26. Juli.