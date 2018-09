FC St. Pauli verliert erneut bei Angstgegner Aue

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa/lno) – Der Abwärtstrend des FC St. Pauli hält an. Bei Angstgegner FC Energie Aue verloren die Hanseaten am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga verdient mit 1:3 (1:2) und kassierten damit ihre vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie. Vor 13 000 Zuschauern war der Treffer von Henk Veerman (16. Minute) zu wenig für den Kiezclub, der auf Wiedergutmachung aus war, aber im 15. Zweitliga-Duell mit den Erzgebirglern schon zum achten Mal verlor. Dem stehen lediglich zwei St.-Pauli-Siege gegenüber. Dennis Kempe (11.), Pascal Testroet (31.) und Jan Hochscheidt (75.) trafen für die kampfstarken Auer, die gegen ihren Lieblingsgegner den ersehnten ersten Saisonsieg einfuhren.