FC St. Pauli gewinnt auf USA-Reise 2:0 beim FC Buffalo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buffalo/USA (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat einen erfolgreichen Saisonabschluss gefeiert. Im zweiten und letzten Spiel auf ihrer USA-Reise gelang der Mannschaft von Trainer Jos Luhukay am Samstag (Ortszeit) ein 2:0 (1:0)-Sieg beim FC Buffalo. Vor rund 1500 Zuschauern erzielten Sami Allagui (9. Minute) und Kevin Lankford (48.) die Tore für die Kiezkicker, die am Donnerstag gegen New York Cosmos mit 1:2 (1:1) verloren hatten. Nach ihrer Rückkehr nach Hamburg gehen die Akteure des FC St. Pauli in die Sommerpause.