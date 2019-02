FC St. Pauli verlängert Vertrag mit Sportchef Stöver

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit Sportchef Uwe Stöver vorzeitig um ein Jahr bis 2021 verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Ursprünglich sollte der Kontrakt mit dem 52-Jährigen im Sommer 2021 auslaufen. Stöver hat den Sportchef-Posten bei den Hamburgern seit Oktober 2017 inne. In den Jahren zuvor war er in gleicher Funktion beim 1. FC Kaiserslautern, Holstein Kiel, FSV Frankfurt und Wehen Wiesbaden tätig.

"Wir sind mit der Arbeit von Uwe Stöver sehr zufrieden und wollen mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung auch ein Zeichen setzen, dass wir den eingeschlagenen Weg mit ihm weitergehen wollen", sagte Präsident Oke Göttlich.

Mit Stöver als Sportchef kam der FC St. Pauli im ersten Jahr auf Platz zwölf, derzeit sind die Hamburger Fünfter mit einem Rückstand von lediglich zwei Punkten auf einen direkten Aufstiegsplatz.