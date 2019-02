FC St. Pauli verlängert Vertrag mit Avevor um vier Jahre

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat eine weitere wichtige Personalie gelöst. Der Club verlängerte den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Christopher Avevor bis zum 30. Juni 2023, teilten die Hamburger am Donnerstag mit. Der 27 Jahre alte Abwehrchef war 2016 von Fortuna Düsseldorf ans Millerntor gekommen. Avevor hatte bereits in der Saison 2012/2013 für den Kiezclub gespielt und gehört mittlerweile zur Stammbesetzung: In der laufenden Saison kam er in 20 von 23 Begegnungen zum Einsatz.

Paulis Sportchef Uwe Stöver erklärte: "Das ist ein Bekenntnis von ,Jackson' und gleichzeitig ein klares Zeichen von uns, dass wir langfristig zusammenarbeiten wollen." Avevor "zeichnen seine Robustheit, seine Geschwindigkeit sowie seine Kopfball- und Zweikampfstärke aus", urteilte Trainer Markus Kauczinski.

Der Hamburger Zweitliga-Club hatte in den vergangenen Tagen bereits die Verträge mit Torwart Robin Himmelmann um zwei Jahre und mit Abwehrspieler Philipp Ziereis um drei Jahre verlängert.