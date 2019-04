FC St. Pauli: Trainer Kauczinski zieht die Zügel an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Markus Kauczinski zieht die Zügel an, um die sportliche Krise beim FC St. Pauli möglichst rasch in den Griff zu bekommen. "Wir werden die Tage wieder verlängern, so wie wir es schon letzte Saison im Abstiegskampf getan haben", kündigte der Coach des Fußball-Zweitligisten nach nur zehn Punkten aus zehn Spielen in diesem Jahr an. "Als Trainer kann ich Impulse geben. Die Spieler müssen diese aufnehmen, leben und weitertragen. Die Mannschaft muss sich Gedanken machen, an welcher Stelle sie noch mal enger zusammenrückt."

Die Maßnahmen sehen in der Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld so aus: Nach dem freien Montag sollen Kapitän Johannes Flum & Co. sich von Dienstag an länger auf dem Trainingsgelände an der Kollaustraße aufhalten. Verlängerte Einheiten, gemeinsame Mittagessen und Pausen zwischen Doppelschichten stehen auf dem Programm. Dieses Vorgehen hatte sich schon bewährt in der vorigen Spielzeit im erfolgreichen Kampf um den Klassenverbleib.

Im Bemühen um die sportliche Wende kann Waldemar Sobota vorerst nicht mithelfen. Der 31 Jahre alte Offensivakteur war am Samstag im Spiel bei Holstein Kiel (1:2) nach einem Schlag auf das Sprunggelenk umgeknickt und hat sich das vordere Syndesmoseband angerissen sowie eine Kapsel gezerrt. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag. "Wir gehen davon aus, dass er die nächsten vier bis fünf Wochen nicht zur Verfügung steht", berichtete Kauczinski.