FC St. Pauli nutzt Punktspielpause zum Test bei Altona 93

Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli nutzt die zweite Punktspielpause der laufenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga für ein weiteres Testspiel. Wie der hanseatische Club am Mittwoch mitteilte, gastiert die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski am 11. Oktober beim Oberligisten Altona 93. Der Anpfiff zu dem Match im Stadion Adolf-Jäger-Kampfbahn erfolgt um 18.30 Uhr. Aktuell belegt Altona 93, das im Sommer aus der Regionalliga Nord abgestiegen war, in der Oberliga Hamburg den zweiten Platz hinter Spitzenreiter TSV Sasel.