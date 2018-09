FC St. Pauli-Museum: Ausstellung über weibliche Fußballfans

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Weibliche Fußballfans stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung, die am Wochenende im Museum des FC St. Pauli eröffnet wird. Zu sehen sind unter anderem über 80 eigens dafür gefilmte Minivideos aus 21 Ländern, die von den Besuchern über das eigene Handy gestreamt werden können. Dabei sind sehr unterschiedliche Fans zu erleben - angefangen von einer 14-Jährigen aus der deutschen Ultraszene bis hin zu einer 94-jährigen Dauerkartenbesitzerin aus Schottland. Das vereinsübergreifende Projekt habe über zwei Jahre Vorbereitungszeit erfordert, teilten die Organisatoren in Hamburg mit.

Titel der Schau ist "Fan.Tastic Females". Nach der Eröffnung am Samstag (8. September) gibt es um 15.00 Uhr ein Gespräch mit zwei Frauen aus Schottland und Norwegen. Sie geben Einblicke in andere Fankulturen und die weibliche Sicht auf Fußball. Ab 21.00 Uhr ist dann eine "Silent Disco" mit drei weiblichen DJs in den Museumsräumen geplant. "Fan.Tastic Females" ist bis zum 22. September täglich von 15.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, außer montags. Die Ausstellung geht danach auf Tour durch ganz Europa.