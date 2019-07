FC St. Pauli ins Trainingslager nach Österreich abgereist

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist am Mittwoch in sein Österreich-Trainingslager abgereist. Nach der geplanten Landung in München sollte es per Bus weiter nach Mayerhofen gehen, twitterten die Hanseaten am Mittwochvormittag vom Hamburger Helmut-Schmidt-Flughafen. In der Alpenrepublik bereiten sich die Kiezkicker bis zum Freitag kommender Woche auf ihr am 29. Juli (20.30 Uhr) stattfindendes erstes Saisonspiel bei Arminia Bielefeld vor. Dabei bestreitet das Team zwei Testspiele: Am Sonntag (15.00 Uhr) in Volders gegen den FC Ingolstadt und am kommenden Mittwoch (16.00 Uhr) beim österreichischen Erstliga-Aufsteiger WSG Swarovski Wattens.