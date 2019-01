FC St. Pauli holt Heidenheimer Kevin Lankford

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Kevin Lankford vom Liga-Konkurrenten 1. FC Heidenheim verpflichtet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, teilte der Hamburger Club am Dienstag wenige Stunden vor dem ersten Punktspiel des Jahres am Abend beim SV Darmstadt 98 mit. Der Deutsch-Amerikaner ist der dritte Zugang des FC St. Pauli in der Winterpause. Zuvor hatte der Verein Alexander Meier und Jakub Bednarczyk unter Vertrag genommen.

Lankford absolvierte seit Februar 2017 32 Pflichtspiele für die Heidenheimer und erzielte einen Treffer. Ursprünglich wollten die Hanseaten ihn erst im kommenden Sommer holen. Nach der Ausleihe von Cenk Sahin an den FC Ingolstadt griff St. Pauli schon jetzt zu. "Kevin passt in unser Anforderungsprofil, wollen wir doch junge Talente für den FC St. Pauli gewinnen und sie hier formen und weiterentwickeln", sagte Sportchef Uwe Stöver.

Laut Medienberichten soll auch Justin Hoogma vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim bis zum Saisonende ausgeliehen werden. Der 20 Jahre alte Sohn des ehemaligen niederländischen HSV-Kapitäns Nico-Jan Hoogma soll den verletzten Innenverteidiger Philipp Ziereis ersetzen.