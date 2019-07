FC St. Pauli gewinnt Testspiel gegen FC Ingolstadt mit 3:0

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Volders/Österreich (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den ersten von zwei Tests während seines Österreich-Trainingslagers gewonnen. Gegen den deutschen Drittligisten FC Ingolstadt siegte die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay am Sonntag in Volders 3:0 (0:0). Ersin Zehir (53. Minute), Dimitrios Diamantakos (61.) und U19-Akteur Aurel Loubongo-M'Boungou (87.) erzielten die Tore für den Kiezclub, der vor allem in der starken zweiten Halbzeit seine Vorteile nutzte.

Ihr zweites Test-Match absolvieren die Kiezkicker am Mittwoch (16.00 Uhr) beim österreichischen Erstliga-Aufsteiger WSG Swarovski Wattens. Am Freitag werden die Hanseaten in Hamburg zurückerwartet. Ihr erstes Punktspiel steigt am 29. Juli (20.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld.