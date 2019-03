FC St. Pauli gewinnt Test gegen Vejle BK

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Donnerstag ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Vejle BK mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das Tor erzielte Jan-Marc Schneider (79. Minute). Alex Meier traf mit einem Kopfball nur den Querbalken (13.), Richard Neudecker setzte den Ball an den Pfosten (76.). Die Begegnung am Trainingszentrum Kollaustraße fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. "Die zweite Halbzeit war besser als die erste. Da ist gute Energie drin gewesen, und wir waren kompakter", sagte Trainer Markus Kauczinski.

In der nächsten Zweitliga-Partie empfangen die Hamburger am Freitag nächster Woche den MSV Duisburg. St. Pauli ist Tabellenvierter mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz.