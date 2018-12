FC St. Pauli geht verletzungsgeplagt in das letzte Spiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss im letzten Punktspiel des Jahres gegen den 1. FC Magdeburg verletzungsbedingt auf mehrere Stammspieler verzichten. "Wir haben mit Richard Neudecker, Daniel Buballa und Christopher Buchtmann angeschlagene Jungs. Auch Jeremy Dudziak ist hinzugekommen. Wir haben noch mal kurz getestet, aber die Schmerzen waren zu stark", berichtete Trainer Markus Kauczinski am Freitag in der Hansestadt von den Ausfällen.

Dafür hat Mittelfeldakteur Johannes Flum seine Knieprobleme auskuriert und ist einsatzbereit. Zudem kündigte der Trainer an, dass Kapitän Bernd Nehrig zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf stehen wird.

Der FC St. Pauli ist seit sechs Spielen ungeschlagen und steht auf dem vierten Tabellenplatz - punktgleich mit dem Dritten 1. FC Union Berlin. Der 1. FC Magdeburg hingegen hat seit neun Spielen nicht mehr gewonnen und konnte in der Hinrunde lediglich in einem einzigen Spiel drei Punkte holen. Kauczinski versprach dennoch, dass man den Gegner nicht unterschätzen werde. "Magdeburg ist eine Mannschaft, vor der wir Respekt haben. Sie haben sich in ihren Spielen viele Chancen herausgespielt und haben spielerisch einen Schritt nach vorne gemacht." In der Hinrunde gewann St. Pauli mit 2:1 in Magdeburg.