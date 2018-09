FC St. Pauli engagiert sich für Geflüchtete auf Sizilien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli engagiert sich für Flüchtlinge in Italien. Die Hamburger organisieren und veranstalten auf Sizilien gemeinsam mit dem Projekt Seehilfe vom 15. bis 22. September ein Fußballcamp für geflüchtete Menschen. Ziel soll es sein, diese Menschen "in die örtlichen Strukturen zu integrieren, sie mit einheimischen Jugendlichen zusammenzubringen und ihnen eine sportliche Abwechslung vom oft eintönigen Alltag zu ermöglichen", hieß es am Donnerstag. Motto der Aktion ist "Kick the Borders".

"Kick the Borders findet in einer Zeit statt, in der es wichtiger denn je ist, Geflüchteten zur Seite zu stehen und nicht nur zu Menschlichkeit, Toleranz und Vielfalt aufzufordern, sondern diese Werte auch zu leben", wurde Club-Chef Oke Göttlich auf der Webseite des Vereins zitiert.

Unter anderen werden St. Paulis Technischer Direktor Ewald Lienen und mehrere Nachwuchstrainer mitreisen. Täglich soll es zwei Trainingseinheiten mit Jugendlichen aus Syrakus und Geflüchteten geben.

Angeregt wurde das Projekt vom Arbeitskreis Refugees im FC St. Pauli, zu dem Mitarbeiter, ehrenamtlichen Sportler im Verein und der Fanszene zählen. Er engagiert sich seit drei Jahren für Geflüchtete. Mit dem Projekt Seehilfe kooperiert der FC St. Pauli ebenfalls seit drei Jahren.