Ex-Sportchef Hieronymus beklagt fehlende Strategie beim HSV

Hamburg (dpa/lno) - Der ehemalige HSV-Profi Holger Hieronymus bedauert den Abgang von Fiete Arp zu Bayern München schon in der nächsten Saison und beklagt eine fehlende Strategie des Hamburger SV in der Talentförderung. "Ich vermisse eine Strategie: Wenn ich mit dem Spieler schon verlängere, dann hat er mit Sicherheit gerechnet, dass er hier Spielzeit bekommt. Davon hat er hier leider sehr wenig bekommen", sagte Hieronymus im Sportclub des NDR-Fernsehens am Sonntagabend. Man müsse ein Talent seiner Klasse spielen lassen.

Die Entscheidung, das Risiko im Aufstiegskampf erfahrenen Profis zu übertragen, sei zwar legitim, "aber wahrscheinlich keine gute Strategie", meinte Hieronymus, der zwischen 1998 und 2002 HSV-Sportdirektor war. Sportvorstand Ralf Becker hätte früher eingreifen müssen, meinte der 60 Jahre alte ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga. "Warum brauche ich einen Sportvorstand, der für Ein- und Verkäufe zuständig ist und sagt, den Rest muss aber der Trainer verantworten?"

Den vom scheidenden Trainer Hannes Wolf beklagten und von Becker geforderten Aufstiegszwang beim HSV stellte Hieronymus infrage. Wolf hatte am Freitag bei der Ankündigung seines Abschieds zum Saisonende das Aufstiegsziel für eine unter Geldnot neu formierte Mannschaft als problematisch bezeichnet. Becker war der Ansicht, ein anders Ziel könne man "in Hamburg schlecht verkaufen". "Wer sagt denn, wie der HSV funktioniert?", fragte Hieronymus. "Wenn ich Vorstand eines Vereins bin, dann lege ich selbst fest, welche Ziele ich erreichen möchte."