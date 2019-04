Es geht um Platz zwei: Union Berlin fordert HSV heraus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Für den Hamburger SV steht im Verfolger-Duell der 2. Fußball-Bundesliga heute beim 1. FC Union Berlin der wichtige zweite Tabellenplatz auf dem Spiel. "Klar ist: Das ist ein starker direkter Konkurrent, da müssen wir sehr, sehr gut sein", sagte Trainer Hannes Wolf vor dem Gastspiel in der Hauptstadt.

Die Ausgangslage ist klar: Der HSV hat 53 Punkte auf dem Konto und kann mit einem Sieg seinen zweiten Platz festigen, der am Saisonende zum direkten Aufstieg in die Bundesliga berechtigt. Verliert der HSV aber im Stadion an der Alten Försterei, zieht der dann punktgleiche 1. FC Union dank des besseren Torverhältnisses am HSV vorbei.

In jedem Fall kommt dem viertletzten Spieltag vorentscheidende Bedeutung zu in der Frage, wer hinter Spitzenreiter 1. FC Köln die besten Karten im Aufstiegskampf hat. Denn parallel zum HSV-Spiel in Berlin stehen sich der SC Paderborn und der 1. FC Heidenheim gegenüber, die beide ebenfalls noch überaus aussichtsreich im Aufstiegsrennen mitmischen.

HSV-Trainer Hannes Wolf hofft jedenfalls, dass sein junges Team "in dem Spiel auf Augenhöhe" dem erhöhten Druck standhalten wird. "Ein bisschen Anspannung ist vor solchen Spielen nicht schlecht, das schärft den Fokus", betonte der 38 Jahre alte Fußball-Lehrer.