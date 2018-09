Erster in 2. Liga: Trainer Titz lobt starke HSV-Offensive

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Trainer Christian Titz hat die starke Offensive als Hauptgrund für den erfolgreichen Saisonstart des Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga ausgemacht. "Wir haben im vorderen Bereich nicht nur einen, sondern mehrere Spieler, die mit ihrer individuellen Klasse die Spiele entscheiden können", sagte Titz am Tag nach dem 1:0-Erfolg in Dresden, durch den der HSV zum ersten Mal seit 2009 nach einem kompletten Spieltag wieder an der Tabellenspitze steht.

Nach dem 3:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim, den Joker Pierre-Michel Lasogga am Samstag mit einem Hattrick perfekt gemacht hatte, war es diesmal Last-Minute-Verpflichtung Hee-Chan Hwang, der als Einwechselspieler den Sieg herausschoss. Er machte mit einem platzierten Schuss in den Winkel (68. Minute) den Unterschied aus.

"Wir haben ihn bewusst zunächst auf der Bank gelassen, weil er nach dem Heidenheim-Spiel etwas müde war. Aber als wir ihn eingewechselt haben, war er richtig heiß und hat uns das Gefühl gegeben, dass da etwas passieren könnte", berichtete Titz über den Siegtorschützen. Und ergänzte: "Es ist wunderbar, dass wir so gute Optionen haben."