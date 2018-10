Einsatz von HSV-Talent Arp gegen den VfL Bochum gefährdet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - HSV-Sturmtalent Jann-Fiete Arp ist verletzt von seinem Aufenthalt bei der deutschen U19-Nationalmannschaft zum Fußball-Zweitligisten zurückgekehrt. Wie der Hamburger SV am Dienstag mitteilte, laboriert der 18-Jährige an einem Teilriss des vorderen Außenbandes im Sprunggelenk. Damit ist sein Einsatz für den Tabellendritten im Punktspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum gefährdet. Ob er spielt, soll sich nach Angaben des Clubs in den kommenden Tagen entscheiden.