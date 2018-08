Ehemaliger HSV-Profi van der Vaart wechselt zu Esbjerg fB

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Esbjerg/Hamburg (dpa/lno) - Der ehemalige HSV-Profi Rafael van der Vaart wird künftig für den dänischen Fußball-Erstligisten Esbjerg fb spielen. "Mit großer Freude verkünde ich, dass ich ab sofort ein Spieler von Esbjerg fB bin", teilte der 35 Jahre alte niederländische Ex-Nationalspieler am Sonntag via Twitter mit. Der Mittelfeldakteur lebt mit seiner Freundin Estavana Polman schon länger in Esbjerg. Zuletzt stand er beim dänischen Meister FC Midtjylland unter Vertrag, wurde aber kaum noch berücksichtigt. Esbjerg fB ist Erstliga-Aufsteiger.

Für den Hamburger SV spielte van der Vaart von 2005 bis 2008 und von 2012 bis 2015 gespielt. Dabei erzielte der Niederländer, der zwischen den beiden HSV-Abstechern für Real Madrid und Tottenham Hotspur aktiv war, in 152 Punktspielen 45 Tore für die Hanseaten.