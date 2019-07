Christopher Avevor neuer Kapitän des FC St. Pauli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Abwehrspieler Christopher Avevor ist neuer Kapitän des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Trainer Jos Luhukay bestimmte den 27-Jährigen für das Amt, teilte der Club am Freitagabend mit. Als Stellvertreter fungieren nach dem Willen von Luhukay Avevors Defensiv-Kollegen Jan-Philipp Kalla und Daniel Buballa. Das Trio bildet auch den Mannschaftsrat.

Avevor wird das Team an diesem Samstag (15.00 Uhr) bei der Saison-Generalprobe beim niederländischen Erstligisten SC Heerenveen erstmals nach seiner Ernennung aufs Feld führen. "Das ist eine große Ehre, die Jungs nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb repräsentieren zu dürfen", sagte Avevor, der seit 2016 für die Hamburger spielt. "Ich glaube, wir haben die Verantwortung optimal auf mehrere Schultern verteilt."

Der FC St. Pauli startet am 29. Juli bei Arminia Bielefeld in die neue Zweitliga-Saison. Am Sonntag lädt der Club seine Fans zur offiziellen Eröffnungsfeier der Saison ein.