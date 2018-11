Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Cheftrainer Hannes Wolf vom Hamburger SV hat nach den Pyrotechnik-Vorfällen beim DFB-Pokalspiel in Wiesbaden an die Vernunft der eigenen Fans vor dem Liga-Topspiel gegen den 1. FC Köln appelliert. "Die Unterstützung ist fantastisch", sagte der 37-Jährige am Sonntag vor dem Gipfeltreffen am Montag (20.30 Uhr/Sky) gegen den Bundesliga-Mitabsteiger. Doch zugleich riet er: "Einfach kein Feuerzeug mitnehmen. Höchstens zum Rauchen, aber das muss auch nicht sein. Das ist auf die Dauer auch nicht gesund." Sein Wunsch: "Am besten nichts anzünden und dann Vollgas geben."

Beim DFB-Pokalspiel am vergangenen Dienstag beim SV Wehen Wiesbaden (3:0) hatten Anhänger des Fußball-Zweitligisten durch den verstärkten Pyro-Einsatz eine Spielunterbrechung provoziert. Kurzzeitig stand die Partie vor dem Abbruch. Der DFB- Kontrollausschuss hat Ermittlungen eingeleitet.