Aaron Hunt vermisst Individualität bei Nachwuchsspielern

Hamburg (dpa/lno) - Offensivspieler Aaron Hunt vom Hamburger SV hat die Nachwuchs-Ausbildung im deutschen Fußball kritisiert. "Ich finde es schade, dass gefühlt alle Spieler gleich ausgebildet werden, in ein vorgefertigtes Schema passen müssen und immer weniger Wert auf die Individualität jedes Einzelnen gelegt wird", sagte der Kapitän des Zweitligisten in einem Interview des "HSVlive"-Magazins. "Heutzutage habe ich oftmals das Gefühl, dass der Spieler in erster Linie schnell sein muss. Was er am Ende aber mit dem Ball anfangen kann, ist erst mal zweitrangig."

Die Zuschauer möchten so etwas nach Ansicht des 32-Jährigen nicht sehen. "Die Fans begeistern sich vor allem an Weltstars wie Messi, Ronaldo oder Iniesta. Diese Spieler kicken ja keinen Einheitsbrei, sondern stehen für etwas Besonderes." Hunt findet es interessanter, einen Spieler wie Iniesta zu beobachten als eine taktisch gut ausgebildete Mannschaft. "Da kommt bei mir irgendwie nichts rüber. Von einem Iniesta kann ein Nachwuchskicker doch viel mehr lernen."

Auch außerhalb des Platzes stehen laut Hunt die Jung-Spieler vor Herausforderungen. Auf der einen Seite heiße es, "dass die Spieler immer das Gleiche sagen und dass es zunehmend langweilig wird, auf der anderen Seite wird in den Medien aber auch relativ schnell negativ berichtet, wenn es mal jemanden gibt, der eine andere Meinung und Haltung vertritt oder mal einen raushaut", sagte er.

Seinen Club sieht er vor allem wegen seines Trainers Christian Titz als guten Ort für einen Nachwuchsspieler. Sie hätten "einen großen Vorteil durch unseren Trainer. Er legt großen Wert auf Individualität", lobte Hunt.