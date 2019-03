Manndecker Starostzik verlässt HFC und wechselt nach Kanada

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa) - Hendrik Starostzik hat den Halleschen FC mit sofortiger Wirkung verlassen. Dere 28-Jährige, der in dieser Saison nach einer längeren Verletzung noch keinen Einsatz beim Fußball-Drittligisten bestritten hat, einigte sich mit dem HFC auf die Auflösung seines Vertrages. Starostzik werde künftig das Trikot von Pacific FC in Kanada tragen, teilte der Hallesche FC am Freitag mit.

"Natürlich wussten wir, dass er mit seiner Situation beim Halleschen FC nicht zufrieden sein konnte. In unserem Spielsystem war es schwierig für ihn als klassischen Innenverteidiger", sagte HFC-Sportdirektor Ralf Heskamp. Starostzik war im Sommer 2017 von der SG Dynamo Dresden aus der zweiten Liga nach Halle gewechselt, er kam seitdem nach Vereinsangaben auf insgesamt 18 Einsätze für den HFC in der dritten Liga.