HFC verpasst Relegation trotz Siegs gegen Braunschweig

Halle (dpa/sa) – Am vorletzten Spieltag der 3. Fußball-Liga ist für den Halleschen FC der Traum von den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga geplatzt. Die Hallenser gewannen am Samstag ihr letztes Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig zwar mit 1:0 (1:0), können aber den dritten Platz nicht mehr erreichen, da der SV Wehen Wiesbaden den schon feststehenden Meister VfL Osnabrück ebenfalls mit 1:0 (1:0) bezwang. Die Hessen haben vor dem letzten Spieltag ihren Vorsprung von vier Punkten vor dem HFC verteidigt.

Vor 10034 Zuschauern dominierten die Hallenser das Geschehen in der ersten halben Stunde. Kilian Pagliuca verpasste eine scharfe Eingabe nur knapp. Nach einem Foul von Felix Burmeister an Marvin Ajani zeigte Bundesliga-Schiedsrichter Christian Dingert auf den Punkt. Bentley Baxter Bahn (30. Minute) verwandelte den Foulstrafstoß. Nach dem Rückstand wachten die noch abstiegsgefährdeten Braunschweiger auf und drängten mit Macht auf den Ausgleich.

In der stärksten Phase der Gäste in den ersten 20 Minuten nach dem Wiederanpfiff parierte HFC-Keeper Kai Eisele die Schüsse von Leandro Putaro (47.), Marcel Bär (63.) und Philipp Hofmann (63.) in glänzender Manier. Außerdem rettete er in höchster Not vor Julius Düker (78.).