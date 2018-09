Hallescher FC holt mit 1:1 einen Punkt gegen VfL Osnabrück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Fußball-Drittligist Hallesche FC ist im vierten Spiel in Serie ungeschlagen geblieben. Das Team von Trainer Torsten Ziegner erkämpfte sich am Samstag zu Hause gegen den VfL Osnabrück am 6. Spieltag ein 1:1 (0:0). Vor 7543 Zuschauern im heimischen ERDGAS Sportpark gingen die Gäste durch Marcos Alvarez in der 57. Minute in Führung. Doch Braydon Manu glich für den HFC in der 66. Minute aus.

Die erste Halbzeit dominierten die aufmerksamen und sicher stehenden Abwehrreihen, die kaum Chancen zuließen. Trotzdem bemühten sich beide Teams um eine spielerische Lösung und initiierten teils sehenswerte Spielzüge. In der Schlussphase kam der HFC, vor allem über den wieselflinken Manu, zu besseren Chancen, die jedoch auch nicht zu einem Torerfolg führten.

Nach der Pause holte Jan Washausen Alvarez von den Beinen. Der Gefoulte verwandelte selbst den Elfmeter. Halle spielte aber weiter engagiert nach vorn. Nach einer Ecke konnte die VfL-Abwehr nicht entscheidend klären und Manu vollstreckte aus dem Rückraum. Danach drückte der HFC auf den Siegtreffer, ohne Erfolg. "Obwohl ich natürlich gerne gewonnen hätte, kann ich mit dem Punkt aber gut leben", sagte Ziegner.