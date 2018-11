Hallescher FC holt drei Punkte im Spiel gegen den SV Meppen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa) - Der Hallesche FC hat am 14. Spieltag der 3. Fußball-Liga einem Heimsieg gegen den SV Meppen wieder den Kontakt zur Tabellenspitze hergestellt. Die Saalestädter gewannen am Sonntagnachmittag gegen die Emsländer mit 2:1 (2:0). Die Tore für den HFC erzielten vor 6379 Zuschauern im ERDGAS Sportpark Mathias Fetsch in der 13. und Sebastian Mai in der 30. Minute. Das Tor für den SV Meppen schoss Nick Proschwitz in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Vom Anpfiff weg entwickelte sich ein sehenswertes und ereignisreiches Spiel mit Offensivaktionen auf beiden Seiten. Nach etwa zehn Minuten erspielten sich die Hausherren ein spürbares Übergewicht und gingen schnell mit 1:0 in Führung. Auch danach blieben die Hallenser spielbestimmend und konnten in der 30. Spielminute auf 2:0 erhöhen. Die Gäste aus Meppen zeigten im Anschluss Moral und versuchten alles, um bis zur Pause noch zum Anschlusstreffer zu kommen. Nach dem Seitenwechsel forcierte der SV Meppen seine Bemühungen und bekam so folgerichtig mehr Zugriff aufs Spielgeschehen. Die Hausherren hingegen verlegten sich aufs Kontern und kamen so zu vielversprechenden Möglichkeiten, die jedoch allesamt nicht genutzt werden konnten. Stattdessen gelang den Meppenern in der Nachspielzeit der Partie noch der Ehrentreffer.