1500 Euro Geldstrafe für HFC-Trainer Torsten Ziegner

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa) - Torsten Ziegner muss wegen unsportlichen Verhaltens eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro zahlen. Der Trainer des Fußball-Drittligisten Hallescher FC wurde am Mittwoch wegen zwei Vorfällen vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilt. Ziegner hatte in den Partien beim SV Wehen Wiesbaden am 7. Oktober und beim TSV 1860 München am 10. November vehement auf die Schiedsrichter geschimpft und war daraufhin jeweils aus dem Innenraum auf die Tribüne verwiesen worden.