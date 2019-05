HFC gewinnt zum neunten Mal den Landespokal Sachsen-Anhalts

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa) - Der Hallesche FC hat zum neunten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Landespokal von Sachsen-Anhalt gewonnen. Der Drittligist behielt am Samstag im 29. Finale dieses Wettbewerbs gegen den Gastgeber VfB Germania Halberstadt mit 2:0 (0:0) die Oberhand. Bereits vor neun Jahren standen sich beide Teams in einem Landespokal-Finale gegenüber. Damals hatten die Hallenser in Sangerhausen beim 3:2-Erfolg ebenfalls das bessere Ende für sich gehabt.

Sowohl Halle als auch Halberstadt und der der Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg haben sich für die erste Runde des DFB-Pokals, die am 15. Juni ausgelost wird, qualifiziert.

Im Halberstädter Friedensstadion war vor 1624 Zuschauern zwischen beiden Mannschaften kein Klassenunterschied zu sehen. Der Regionalliga-Achte tauchte in der ersten Halbzeit dreimal gefährlich im halleschen Strafraum auf. Doch Lucas Surek (14.) und Tino Schulze (18.) verfehlten das HFC-Gehäuse. Dennis Blaser (29.) scheiterte am halleschen Schlussmann Tom Müller. Die Führung für den Favoriten hatte Sebastian Mai (30.) auf dem Fuß. Er schoss aus zwölf Metern aber knapp daneben.

Nach dem Seitenwechsel ging der Favorit etwas glücklich in Führung. Nach einer weiten Flanke von Marvin Ajani und einer Kopfball-Ablage von Sebastian Mai jagte Bentley Baxter Bahn (66.) den zu kurz abgewehrten Ball mit Wucht in die Maschen. Die schönste Kombination über Braydon Manu und Björn Jopek krönte Marvin Ajani mit dem entscheidenden Treffer zum 2:0 zehn Minuten vor dem Abpfiff.