Mainz 05 startet mit Neuzugang Fernandes ins Trainingslager

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grassau (dpa/lrs) - Mit dem Schweizer Nationalspieler Edimilson Fernandes ist der FSV Mainz 05 am Montag in sein einwöchiges Trainingslager in Grassau am Chiemsee gestartet. Der Mittelfeldspieler hatte wegen Krankheit einige Trainingseinheiten verpasst. Fernandes ist mit rund 8,5 Millionen Euro Ablöse der bisher teuerste Sommereinkauf der Rheinhessen.

Erstmals dabei sind nach der U21-Europameisterschaft Torhüter Florian Müller, Moussa Niakhaté, Jean-Philippe Mateta und Aaron Martin. Levin Öztunali wird erst am Donnerstag in Grassau erwartet. Die beim Afrika Cup aktiven Kunde Malong (Kamerun) und der wechselwillige Jean-Philippe Gbamin steigen erst Ende des Monats ins Training ein.

Die intensiven Tage in Bayern verpasst Neuzugang Dong-Won Ji. Wie schon am Saisonende in Augsburg verletzte sich der Südkoreaner am Knie. Die genaue Diagnose steht noch aus.

"Das erste Training gilt nur der Lockerung nach der Anreise", sagte Trainer Sandro Schwarz. Insgesamt 25 Spieler und vier Torhüter umfasst die 05-Gruppe. Fünf Talente aus der U23 und dem Nachwuchsleistungszentrum berief Schwarz in den Kader.

Aufgelockert werden die Übungseinheiten durch zwei Testspiele. Am Mittwoch (17.00 Uhr) treffen die Mainzer in Wörgl (Tirol) auf dem spanischen Erstliga-Absteiger Rayo Vallecano. Zum Abschluss geht es am Sonntag (16.00 Uhr) in Heimstetten bei München gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg.