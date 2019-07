Aue gewinnt Testspiel gegen dänischen Zweitligisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Baabe (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat auch sein zweites Vorbereitungsspiel im Rahmen des Trainingslagers auf der Insel Rügen gewonnen. Gegen den dänischen Zweitligisten FC Fredericia setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer am Freitagabend bei einer Spielzeit von dreimal 35 Minuten mit 2:1 (0:1, 0:0) durch. Durch ein Eigentor von Patrick Strauß in der 7. Minute waren die Auer auf dem Sportgelände in Baabe zunächst in Rückstand geraten. Florian Krüger (72.) und Neuzugang Christoph Daferner (82.) drehten mit ihren Treffern im dritten Drittel die Partie. Durch den siebten Sieg im siebten Testspiel bleiben die Sachsen in der Saisonvorbereitung weiter ungeschlagen. Meyer musste erneut auf die angeschlagenen Steve Breitkreuz und Philipp Zulechner verzichten. Die Startelf, die anders als beim 3:1-Erfolg am Dienstag gegen den FC Viktoria Berlin diesmal zu einem Großteil aus potenziellen Stammspielern bestand, hatte mit den quirligen Dänen zunächst Probleme. Nach einem schnellen Angriff über die linke Auer Abwehrseite traf Strauß beim Rettungsversuch in das eigene Tor. Im zweiten Drittel erhöhten die Sachsen den Druck und kamen auch zu Möglichkeiten, die Pascal Testroet (40., 61.) und Jan Hochscheidt (50.) allerdings nicht nutzen konnten. Im dritten Abschnitt staubte Krüger zunächst zum Ausgleich ab, Daferner traf aus Nahdistanz schließlich zum 2:1-Endstand. Das Trainingslager der "Veilchen" endet am Dienstag. Am Mittwoch (18.00 Uhr) wartet auf die Auer im Erzgebirgsstadion mit Bundesligist Hertha BSC der nächste Härtetest.